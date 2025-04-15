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Sivasspor Kasımpaşa’ya Hazırlanıyor

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 32. hafta kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla giriş yaptı. Süper Lig’in 31. haftasında oynadığı Fenerbahçe mücadelesinin ardından bir gün dinlenen Yiğidolar, bugünkü çalışma ile Kasımpaşa maçına odaklandı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Sivasspor’un kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, 5’e 2 pas çalışması ile birlikte yarım saha çift kale maç ile idmanı sonlandırdı. Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını devam ettirecek. Kasımpaşa ile Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bir araya gelecek.

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