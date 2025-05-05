Sivasspor Kulübü Asbaşkanı İstifa Etti

SİVASSPOR ASBAŞKANINDAN İSTİFA

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Sivasspor’un Asbaşkanı Yıldız, sosyal medya hesabında Galatasaray ile ilgili fotoğraflar paylaştıktan sonra görevinden istifa etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sivasspor Kulübü, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.”

Mücahit Yıldız, maç sonrası çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.