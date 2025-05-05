Sivasspor Maç Biletleri Satışta

BİLET SATIŞI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasında gerçekleşecek karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre karşılaşma, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Maç için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde sıralandı: VIP alt tribün 158 lira, maraton alt ve üst tribün 58 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü de 58 lira olarak belirlendi. Misafir tribün için bilet fiyatı ise 75 lira olarak açıklandı. Ayrıca 2005 doğumlu ve daha küçük (20 yaş ve altı) taraftarlar, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ile maraton alt ve üst tribünler için ücretsiz bilet alabiliyor.