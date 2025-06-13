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Sivasspor Olağanüstü Genel Kurul Yapacak

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul düzenleme kararı aldığını duyurdu. Kulüp, bu kapsamda ilk toplantısını 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek. Eğer bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul 5 Temmuz Cumartesi günü aynı saat ve yerde tekrarlanacak. Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 05 Temmuz 2025 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Kulüp, olağanüstü genel kurul toplantısı planladığını kamuoyuna bildirdi. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanmadığında, belirtilen tarihte ikinci bir toplantı daha yapılacak.

GENEL KURULUN YERİ VE ZAMANI

Toplantının 28 Haziran tarihinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Eğer ilk toplantı çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci toplantı 5 Temmuz günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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