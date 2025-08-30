Sivasspor, Pendikspor ile Maç Yapacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamlıyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında takım, 5’e 2 pas çalışması yaptı ve idmanın son kısmında taktik antrenmanlar gerçekleştirildi.

İSTANBUL’A GİDİYORLAR

Hazırlıklarını başarıyla tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul’a doğru yola çıkarak kampa girecek. Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın akşam saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda buluşacak.