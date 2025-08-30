Haberler

Sivasspor, Pendikspor ile Maç Yapacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamlıyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında takım, 5’e 2 pas çalışması yaptı ve idmanın son kısmında taktik antrenmanlar gerçekleştirildi.

İSTANBUL’A GİDİYORLAR

Hazırlıklarını başarıyla tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul’a doğru yola çıkarak kampa girecek. Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın akşam saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda buluşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Danimarka İçin Takımlar Zafer Bayramı’nı Kutladı

U16 ve U18 Milli Takımları, Danimarka'daki turnuvalar öncesi yoğun hazırlık sürecinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı.
Haberler

Kaza Sonucu 3 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van karayolunda bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde acil servis ve kurtarma ekipleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.