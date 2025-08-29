Haberler

Sivasspor, Pendikspor’la Maç İçin Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında ortaya çıkacak Pendikspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, bugün antrenman yaptı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN PROGRAMI

Isınmanın ardından atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son kısmında ise taktiksel çalışmalara yöneldi. Takım, yarın düzenleyeceği antrenmanla maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Haberler

Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.