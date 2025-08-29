Sivasspor, Pendikspor’la Maç İçin Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR
Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında ortaya çıkacak Pendikspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, bugün antrenman yaptı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
ANTRENMAN PROGRAMI
Isınmanın ardından atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son kısmında ise taktiksel çalışmalara yöneldi. Takım, yarın düzenleyeceği antrenmanla maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.