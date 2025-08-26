Haberler

Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu maç için hazırlıklara girişti. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz önderliğindeki antrenmanda top koruma çalışmaları yapıldı ve çift kale maç gerçekleştirildi.

PENDİKSPOR MAÇI İÇİN DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek. İki takım, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

