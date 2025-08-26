Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu maç için hazırlıklara girişti. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz önderliğindeki antrenmanda top koruma çalışmaları yapıldı ve çift kale maç gerçekleştirildi.

PENDİKSPOR MAÇI İÇİN DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek. İki takım, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.