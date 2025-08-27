Sivasspor, Queensy Menig ile yollarını ayırdı

HOLLANDALI FUTBOLCUYLA YOLAYRILMIŞTIR

Özbelsan Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı oyuncu Queensy Menig ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Menig ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Kulüpte yapılan açıklamada, “A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig’e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

TRANSFER GEÇMİŞİ VE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan’dan transfer edilen Menig, kırmızı-beyazlı forma altında toplamda 28 maça çıktı. Bu maçların 7’sinde ilk 11’de yer alan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol ile takıma katkı sağladı.