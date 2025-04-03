Sivasspor Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

TACİK MAÇINDA GÜN TAMAMLANDI

5’e 2 pas çalışması ile devam eden idmanda Yiğidolar, taktik maçı ile günü tamamladı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını bitirerek Rize’ye hareket edecek. Çaykur Rizespor ile Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ZİYARETTE BAŞARILAR DİLENDİ

Diğer yandan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile beraberindeki heyet, bugünkü antrenmanı ziyaret ederek takıma başarı dileklerinde bulundu.