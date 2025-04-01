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Sivasspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

SİVASSPOR’DAN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIĞI

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşmak için antrenman yapıyor. Takım, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlıyor.

DAYANIKLILIK VE PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI

Antrenmanın devamında, dayanıklılık koşusu uygulandı ve ardından takımdan Yiğidolar, 5’e 2 pas çalışması ve bire bir savunma-hücum çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Takımda sakatlığı bulunan Emrah Başsan, antrenmanın ilk kısmında takımla birlikte çalıştı ancak sonrasında bireysel programına geçti.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yiğidolar, yarın yapacakları antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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