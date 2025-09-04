Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Trendyol 1. Lig’in 5. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile evinde mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarla hazırlıklara başladı. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen aranın ardından 3 gün dinlenen Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla Sarıyer maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE ANTRENMAN

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, koordinasyon ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer arasındaki karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.