Sivasspor, Sipay Bodrum FK’ya hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın çalışmaları devam ediyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak pas ve bireysel pozisyon çalışmalarına geçiş yaptı. Antrenmanın son kısmında ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

ANTRANMAN PROGRAMI SÜRECEK

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Takım, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu saatten itibaren maç heyecanı yaşanacak.