Sivasspor, Sipay Bodrum FK’ya Hazırlanıyor

Sivasspor’un Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan duyuruya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile başladı. Ardından kırmızı beyazlı takım, dar alanda pas organizasyonları çalıştı. İdmanın son kısmında ise çift kale maç yapılarak gün tamamlandı.

Maç Tarihi ve Saati

Sivasspor, yarınki antrenmanla hazırlarını devam ettirecek. İki ekip, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda birbirine rakip olacak.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

