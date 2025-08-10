Haberler

Sivasspor, Sipay Bodrum FK’yla Maç Hazırlıkları

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Kulüpten yapılan bilgiye göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından top kontrol çalışması yaptı ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı.

OYUNCULAR YENİLENİYOR

Erzurumspor FK maçında sahada olan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Sivas ekibi yarın bir gün dinlenecek ve ardından hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla devam edecek. Bu antrenman 12 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK’nın karşılaşması, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda yapılacak.

