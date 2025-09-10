Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip, dar alan çalışmaları gerçekleştirdi ve bu çalışmaları taktik maçıyla sonlandırdı.

YENİ TRANSFER TAKIMDA

Sivasspor’un yeni transferi Yusuf Cihat Çelik, antrenmanda yer alarak takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle özel program uygulayan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, antrenmanı takımdan ayrı bir şekilde düz koşuyla tamamlayarak, süreçlerini ilerletmeye çalıştı.

MAÇ GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki mücadele, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.