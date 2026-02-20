Sivasspor Taraftarından Protesto İle Tepki Gösterildi

SIVASSPOR GALİBİYETİ KAÇIRDI

1. Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Sivasspor, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen, 88. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Bu sonuç, galibiyeti son dakikalarda kaybeden Sivas temsilcisinin, önemli iki puan bırakmasına neden olurken, ev sahibi ekip ise ligde üçüncü defa puan almanın sevincini yaşadı.

PROTESTO SESLERİ YÜKSELDİ

Maç sonrasında Sivas’a dönen takım kafilesi, Sivasspor tesisleri önünde toplanan taraftar gruplarının protestosuyla karşılaştı. “Legend” ve “Elli Sekiz” isimli taraftar grupları, son haftalardaki performans ve ligdeki durum nedeniyle takımla yönetim aleyhine görüşlerini dile getirdi. Tesisler önünde akşam saatlerinde toplanan kalabalık, takım otobüsünün girişine yakın bir yerde sloganlar atarak oyunculara tepki gösterdi. Olası olumsuz durumlar için emniyet güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

TARAFTARLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan bu olayların ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj ve Kulüp Başkanı Burak Özçoban, güvenlik önlemleri altında taraftarların yanına giderek bir süre görüştü. Kulüp Başkanı Özçoban, taraftarın tepkisini kabullenerek, takımın toparlanması için gerekli adımların atılacağına dair bilgi verdi. Protestonun ardından kalabalık grup, olaysız bir şekilde dağıldı.