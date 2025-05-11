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Sivasspor Taraftarları Bodrum FK’yi Destekledi

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK ile gerçekleştirdiği maça büyük bir ilgi gösterdi. Ev sahibi takım Sivasspor, bu önemli karşılaşmada taraftarlarının coşkusunu arkasına aldı. Maç öncesinde stat çevresinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, erken saatlerden itibaren tribünlerin bazı bölümlerini doldurmayı başardı.

BODRUM FK MAÇI AÇIKÇA FARK YARATTI

Bodrum FK ile oynanan bu maç, Sivasspor’un bu sezon sahasında yaptığı diğer karşılaşmalara oranla daha fazla ilgi çekti. Yaklaşık 20 bin taraftar, kırmızı-beyazlı takımı destekleyerek stadyumu doldurdu. Sivassporlu taraftarlar, maç öncesinde futbolcuların ısınma hareketleri esnasında da tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

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