Sivasspor Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti

TARAFTARLAR YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Sivasspor taraftarları, Trendyol Süper Lig’de ev sahibi oldukları Bodrum FK ile oynadıkları mücadelede yönetimin istifasını istedi. Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK’yı ağırlayan Sivasspor, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve ligdeki düşme hattından çıkma fırsatını değerlendiremedi. Kırmızı-beyazlı ekibin kötü gidişatı nedeniyle tribünlerde “istifa” sesleri yükseldi. Maç bitim düdüğünün ardından taraftarlar, “Yönetim istifa” sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydular. Ayrıca, tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

UĞUR ÇİFTÇİ İLE TARAFTAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, karşılaşma sırasında taraftarlarla bir tartışma yaşadı. Maçta top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıklanan Çiftçi, bu duruma tepki göstererek karşılık verdi. Bunlar, maç sonrası gerginliğin artmasına sebep oldu.