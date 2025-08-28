Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz Açıklamalarda Bulundu

YETKİLİ AÇIKLAMALAR VE ELEŞTİRİLER

Sivasspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yaşanan olumsuz gidişat nedeniyle camia tarafından yöneltilen eleştirilere ilişkin “Eleştiriler çok normal. 1. Lig tarihinde ben ilk defa 4 gol yedim. Taraftar eleştirmeden ben zaten kendi kendimi eleştirdim. Taraftar eleştirsin, basın da eleştirsin” açıklamasında bulundu. Takım, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Pendikspor ile oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Korkmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel durumu değerlendirdi.

AĞIR YENİLGİ VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Amed Sportif Faaliyetler’e karşı aldıkları 4-2’lik yenilgiyi değerlendiren Korkmaz, “Zor bir sezon başı olacak demiştik ve onu yaşıyoruz. Amed maçının ilk yarısını dengeli oynadık. Skoru verdikten sonra ikinci yarıda oyun disiplininden kopmuş bir görüntü vardı. Bu bizlerin canını çok sıktı. Bu vazgeçilmiş görüntüyü kabul etmiyoruz ve bunun sorumluluğu bendedir” dedi. Korkmaz, milli arada takıma 1-2 yeni oyuncunun katılmasını beklediklerini ve ekip olarak durumu iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bir gazetecinin “Bu kadro ile başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?” sorusuna Korkmaz, “Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular hazır olunca bu kadro ile devam edebiliriz ama kısıtlı bir kadro olur. Kısıtlı kadroyu genişletmek için çalışmalarımız var. Burasının Sivasspor olduğunu ben de biliyorum. Önceki ayrılan oyuncular için harcamaları inceledik” şeklinde yanıt verdi. Korkmaz, “Bütün bu handikapları görerek geldik. Bir gol yiyince hemen kırılganlaşıyoruz. Buna artık izin vermeyeceğiz” diyerek takımın durumu ile ilgili dikkatli olduklarını ifade etti.

PENDİK MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Korkmaz, Pendikspor karşısında kendi takımlarının her zaman kazanmayı hedeflediğini vurgulayarak “Pendik çok genç bir takım. Alamazsak en kötü bir şeye dur dememiz lazım bu kırılganlığa” dedi. Antrenmanlardaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Korkmaz, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapılan antrenmanın bir buçuk saat sürdüğünü belirtti. Antrenman koşu ile başlayarak, ısınma çalışmalarıyla devam etti ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.