Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz, “Milli arada 1-2 oyuncu katılacak” açıkladı

OSMAN ZEKİ KORKMAZ’DAN YENİ TRANSFERLER AÇIKLAMASI

Sivasspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, milli arada 1-2 yeni oyuncunun katılımını beklediklerini açıkladı. Korkmaz, “Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak ve ikinci milli aradan sonra bambaşka bir konumda olacağız” ifadesini kullandı. Takım, 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor ile mücadele edecek ve bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer sol kanat oyuncusu Valon Ethemi de katıldı.

DİSİPLİNSİZ OYUN TARZINA UYARI

Korkmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçında skoru verdikten sonra takımın oyun disiplininden koptuğunu belirtti. “Zor bir sezon başı olacak demiştik ve onu yaşıyoruz. Amed maçının ilk yarısını dengeli oynadık. Skoru verdikten sonra ikinci yarı oyun disiplininden kopan ve vazgeçmiş bir görüntü vardı” diye konuştu. Bu durumu kabul etmediklerini ifade eden teknik direktör, “Sorun benim, bir daha asla Sivasspor vazgeçmiş bir görüntü veremez. Bunun analizini yapacağız” dedi.

KADROYU GENİŞLETME ÇABALARI

Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncuların bulunduğunu dile getiren Korkmaz, “Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular hazır olunca bu kadro ile devam edebiliriz ama kısıtlı bir kadro olur. Bu kısıtlı kadroyu genişletmek için çalışmalarımız var. Burada Sivasspor olduğunu ben de biliyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ayrılan oyunculara ne kadar para verildiğini de incelediklerine dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

Amed maçından sonra gelen eleştirilerin sorulması üzerine Korkmaz, “Eleştiriler çok normal. 1’inci Lig tarihinde ilk defa 4 gol yedim. Taraftar neden eleştirmesin, ben de kendimi eleştiriyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Biz en hazır ve en sert takımlarla başladık. Bunun cefasını çekeceğiz, sonrasında hazır olunca da rahatlığını yaşayacağız” diyerek, takımın geleceği için önemli adımlar attıklarını vurguladı.