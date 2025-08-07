Sivasspor’un 58. Yılı Kutlandı

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Sivasspor’un 58. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Tarihi Sivas Kent Meydanı’nda özel bir konser programı gerçekleştirildi. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “İnşallah yeni kulüp başkanımızla, yeni teknik direktörümüzle, yeni futbolcularımızla başarılarla dolu bir sezon geçiririz ve kulüp başkanımız ve belediye başkanımızın da dediği gibi mayıs ayında bu meydanda inşallah Süper Lig’e çıkışımızı hep birlikte bu meydanda kutlarız. Bir olacağız, beraber olacağız ve Sivasspor’umuzu tekrar yuvasına geri getireceğiz. Bin 58 bileti de biz valilik olarak taahhüt ediyoruz. Yine bin 58 SMS’i de bizler taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor’a destek olmanın önemini vurgulayarak, “Vefa sezonunda inşallah tüm Sivaslılar Sivasspor’a sahip çıkacak. İnşallah mayıs ayında da şampiyonluğu bu meydanda hep birlikte kutlayacağız. Şimdi Sivaslıların sadece Sivas’ta yaşayanlar değil ülke içinde ve dışında yaşayan tüm Sivaslıların takımımıza, şehrimizin markasına sahip çıkmasının zamanı geldi. Bizler de Sivasspor’umuza destek için bin 58 bileti ve bin 58 mesajı atacağız” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl ise, tüm Sivaslılardan takıma destek olmalarını isteyerek, “Şanssız bir sezon geçirdik, bu şanssız sezon neticesinde bütün şehir olarak küme düştük. Bizim evimiz, 20 senedir olduğumuz Süper Lig’dir bunu herkes böyle bilsin. Herkes de vefasını bu sene bize göstersin. En önemli gücümüz siz taraftarlarımızsınız. Taraftarımız bu sene 27 bin kişiyle gelin oynayalım vefamızı bu şehre gösterelim. Yıl sonunda da tekrar hep beraber evimize dönelim” dedi.

KONSER VE ÇEKİLİŞ İLE ETKİNLİKLER SÜRDÜ

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Reynmen, Sivaslılara bir konser vererek eğlenceli anlar yaşattı. Konserde çok sayıda vatandaş, ünlü şarkıcıya eşlik etti. Ayrıca etkinlikte taraftarlar için forma çekilişi de gerçekleştirildi.