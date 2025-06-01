Sivasspor’un Durumu Kötüleşebilir, Tedbir Gerekiyor

RIZA ÇALIMBAY’DAN ELEŞTİRİ VE TEDBİR ÇAĞRISI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor’a 2-0 kaybeden Net Global Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın mevcut kadrosuyla devam etmesi halinde durumun daha kötü olabileceğini ifade ediyor. Çalımbay, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor’da bir sevinç yaşanırken, kendilerinin ise zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti.

ALANYASPOR’A KARŞI MAÇTAKİ SIKINTILAR

Çalımbay, Alanyaspor’un öz güvenle sahada yer aldığını vurgulayarak, “Biz mücadele ettik. Takımda çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncular, mazeret göstererek bu önemli maça gelemediler.” dedi. Bu oyuncuların problemlere sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, “Ne olursa olsun onların burada olmaları gerekiyordu.” şeklinde konuştu. Elindeki kadroyla genç oyuncuların sahaya sürdüğünü belirten Çalımbay, takımın moral eksikliği nedeniyle maça sıkıntılı bir ruh haliyle çıktığını ifade etti.

KADRO GÜÇLENDİRİLMELİ

Rıza Çalımbay, mevcut kadroyla yola devam edilirse, işler daha da kötüleşebileceğini ve bu nedenle acil tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Sivaslı olduğunu dile getiren Çalımbay, her zaman yardıma hazır olduğunu belirtti. “Ekibimle birlikte tüm gayreti gösterdik. Ligde güzel işler yaptık ama daha erken göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha iyi sonuçlar elde edebilirdik.” değerlendirmesinde bulundu.