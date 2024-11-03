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Spor

“Sivasspor’un Galibiyet Serisi Devam Ediyor”

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GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI

Ligde 8. haftada deplasmanda Göztepe’ye 3-2’lik bir yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, daha sonra çıktığı üç karşılaşmada mağlubiyet yaşamıyor. Sivas temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u 3-2 yenerek galibiyet serisini başlatıyor.

DEPLASMANDA BÜYÜK BAŞARI

Ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 4-2 mağlup eden Sivasspor, 11. haftada ise dün iç sahada Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek başarılı performansını sürdürüyor. Bu sonuçlar, takımın ligdeki moral ve motivasyonunu artırıyor.

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