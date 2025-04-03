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Sivasspor’un Kalecisi Nikolic Ameliyat Olacak

BAŞARILARINA DEVAM EDEMEYEBİLİR

Sivasspor, antrenman sırasında sakatlanan kaleci Djordje Nikolic’in sol dizinde iç menisküs yırtığı olduğu bilgisini paylaştı. Takım, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi bu haberle sarsıldı. 27 yaşındaki kaleci, meydana gelen sakatlığın ardından ameliyat kararı aldı.

KULÜBÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanmıştır. Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz” denildi.

YEŞİL SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kalecinin, bu sakatlık nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu durum, takım için önemli bir kayıp olarak görülüyor.

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