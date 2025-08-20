Sivasspor’un Teknik Direktörü Korkmaz Açıklama Yaptı

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’in takımlarından Özbelsan Sivasspor’un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Sivas’ın futbol kültürü açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti. Korkmaz, “Sivasspor gerçek bir futbol kulübü. Bu geçiş aşamasında aldığımız destek çok kıymetli. Taraftarımızın tribüne çağırması ve takımı motive etmesi bizim için çok değerliydi. Bu güçle hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız” dedi. Korkmaz, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına yapılan değerlendirmeleri paylaştı.

DEPLASMAN PROGRAMI

Korkmaz, Sipay Bodrum FK maçı sonrası 2 hafta deplasmanda olacaklarını ifade ederek, “Yaklaşık 15 gün boyunca yine deplasmanlarda olacağız. Sonra milli maç arası olacak. Sivas’ta uzun bir süre maç oynamayacağız. İlk dört haftanın üçünü dış sahada oynayacağız” diye konuştu. Ayrıca, hafta sonu oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının zorlu geçeceğini vurguladı. “Hafta başında analizimizi yaptık. Amed bu ligde tecrübelenmiş bir takım. Transferde düşündüğünü yapabilen bir camia. Beklentinin gerisinde kaldılar. Amed tecrübeli ve transferde güçlü bir takım. Ancak biz de her statta kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmaya çalışan bir kulübüz” şeklinde değerlendirmelerini sürdürdü.

SAVUNMA PROBLEMLERİ ÜZERİNE YORUMLARI

Savunma hattındaki sıkıntıların farkında olduklarını belirtirken, gol yedikleri anların genellikle top kaybetme ile ilgili olduğunu vurguladı. “Hücum ederken savunmayı, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Fazla risk almamamız gerektiğini oyuncularımla konuştuk. Pozisyon alma ve oyun disiplini transferlerden çok daha önemli. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye ifade etti. Korkmaz, Bodrum FK maçındaki taraftar desteğine de teşekkür ederek, Sivas’ın futbol kültürü ve Sivasspor’un gerçek bir futbol kulübü olduğunu yineledi.

TRANSFER PLANLARI

Korkmaz, “Bu geçiş aşamasında aldığımız destek çok kıymetli. Taraftarımızın oyuna olan bilgisi ve katkısı bunun göstergesi. Belli başlı mevkilere 1-2 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar transferde neredeyse hatasız ilerlediğimizi düşünüyorum. Kontrollü şekilde ilerliyoruz. Hem mali açıdan hem sportif açıdan çok dikkatli hareket ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.