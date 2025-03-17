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Sivasspor’un Üç Oyuncusu Milli Takımda

ÜÇ OYUNCU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Sivasspor’un oyuncuları Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy, milli takımlarına çağrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu gelişimi duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre, golcü Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı’na, Garry Rodrigues, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na ve Samuel Moutoussamy, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’na davet edildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Yapılan paylaşımda, “3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Samuel Moutoussamy, başarılar diliyoruz” ifadesine de yer verildi. Bu durum, Sivasspor’un uluslararası alanda da yer bulma çabasını göstermesi açısından önemli.

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