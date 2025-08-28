Sivasspor Valon Ethemi’yi Transfer Etti

TRANSFER ANLAŞMASI VE İMZA TÖRENİ

Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. TFF 1’inci Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmaları çerçevesinde, son olarak Iğdır FK’da forma giymiş olan Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Ethemi, Sivas’a geldikten sonra Kulüp As Başkanı Ahmet Fatih Korkmaz’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

VALON ETHEMİ’NİN KARIYERİ VE GEÇMİŞİ

4 Ekim 1997’de Kuzey Makedonya’da doğan Valon Ethemi, futbol kariyerine Renova altyapısında başladı. Şimdiye kadar Dinamo, KF Adriatiku, FK Kukësi, İstanbulspor ve Konyaspor gibi kulüplerde forma giydi. Ethemi, geçen sezon Iğdır FK’da oynadı ve burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Ayrıca, Valon Ethemi, Kuzey Makedonya Milli Takımı formasıyla 4 kez sahaya çıktı.