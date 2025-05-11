Sivasspor Ve Bodrum FK Eşit Kaldı

MAÇIN SONUCU VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Bodrum FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç, 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 35’e çıkardı ve küme düşme hattındaki yerlerini korudu.

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor’un sahasına konuk olacak. Bodrum FK ise kendi evinde, ligde güçlü takımlardan biri olan Trabzonspor’u ağırlayacak. Şu anki puan durumu ise şu şekilde: 15. sırada Alanyaspor 38 puan, 16. sırada Sivasspor 35 puan, 17. sırada Bodrum FK 35 puan (1 maçı eksik), 18. sırada Hatayspor 19 puan (küme düştü), 19. sırada Adana Demirspor ise -2 puan (küme düştü).