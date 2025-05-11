Haberler

Sivasspor Ve Bodrum FK Eşit Kaldı

MAÇIN SONUCU VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Bodrum FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç, 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 35’e çıkardı ve küme düşme hattındaki yerlerini korudu.

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor’un sahasına konuk olacak. Bodrum FK ise kendi evinde, ligde güçlü takımlardan biri olan Trabzonspor’u ağırlayacak. Şu anki puan durumu ise şu şekilde: 15. sırada Alanyaspor 38 puan, 16. sırada Sivasspor 35 puan, 17. sırada Bodrum FK 35 puan (1 maçı eksik), 18. sırada Hatayspor 19 puan (küme düştü), 19. sırada Adana Demirspor ise -2 puan (küme düştü).

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş 3×3 Turnuvası Tamamlandı

3x3 basketbol turnuvasının Kahramanmaraş etabında Gaziantep Pirime takımı şampiyon oldu. 22 takımın katıldığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.
Haberler

Mesam, Düğün Salonlarında Telif Uyguluyor

Türkiye'de düğün salonlarında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM, işletmecilerle sözleşme imzalıyor. Müzisyenlerin haklarını korumak adına yıllık 6.500 lira telif ücreti ödenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.