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Sivasspor Ve Bodrumspor Maçı Bugün

MAÇIN DETAYLARI

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Sivasspor ve Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇIN TARİHİ

Sivasspor ile Bodrumspor maçı, 11 Mayıs Pazar günü sahne alıyor. Maç, saat 16.00’da başladı ve iki takım, Sivas’ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek.

SAKAT OYUNCULAR

Sivasspor, Bodrum FK maçında sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş’tan faydalanamıyor. Sivasspor’ın küme düşüp düşmeyeceği ise bu maç sonucuna bakılmaksızın önümüzdeki haftalarda netleşiyor.

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