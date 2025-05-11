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Sivassporlu Taraftarlar Koreografi Yaptı

TAKIMLARIN MÜCADELESİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, Sivasspor ile Bodrum FK arasında 4 Eylül Stadyumu’nda önemli bir karşılaşma gerçekleşiyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakanın öncesinde özel bir koreografi hazırladı.

KOREOGRAFİ HAZIRLIKLARI

Günler süren koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir biçimde tamamlandı. Futbolcular sahaya çıkarken stadyumda müzik çalındı ve tribünlerde görsel şov başladı. Gerçekleştirilen koreografi büyük beğeni topladı ve izleyiciler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SOSYAL MEDYADA YANKILAR

Sivassporlu futbolcular ve taraftarların yer aldığı koreografide, “Gücünü al maziden, kalk ayağa yeniden” yazısı yer aldı. Ayrıca, koreografi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve dikkat çekti.

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