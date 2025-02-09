Sivasta Gizemli Topakkaya: Efsaneler Yayılıyor

BÜYÜLEYİCİ TOPAKKAYA

Sivas’a bağlı Baharözü köyünün yakınında bulunan devasa kaya, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yerden 10 metre yüksekliği ile öne çıkan bu kaya, etrafındaki efsanelerle birlikte ilgi uyandırıyor. Ulaş ilçesindeki köydeki bu büyük yapının, yerleşim yerlerinin üstünde konumlanması dikkatleri çekiyor. Köylülerin ‘Topakkaya’ olarak adlandırdığı bu kayayla ilgili unutulmaz hikayeler dilden dile dolaşıyor. Bir efsaneye göre, bir kadın kayayı sırtında iple çekerek oraya ulaştırmış. Diğer bir efsane ise kayanın altında gizli bir sığınak barındırdığını öne sürüyor.

KÖYÜN SİMGESİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Baharözü köyünde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Ali Yuvacı, konu hakkında “Kayaya geriden bakıldığında ay ve yılan şekilleri var. Bu kaya, köyümüzün simgesi. Her yerin bir simgesi olur; bu da bizim köyümüzün simgesi haline geldi. Bu kaya evlerimize herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yerleşmiş, oturmuş bir kaya. Bir kadının sırtında iple çekerek oraya yerleştirdiği efsanesi var. Halbuki olacak bir şey değil, bir efsane bu. Topakkaya’ya zamanında Ermeniler gelmişler. Kayanın altında mağara olduğunu tespit etmişler. Buranın kapısına işaret ettiğini söylediler. Bir zaman sonra başka bir vatandaş geldi. O da kapıya işaret ettiğini söyledi” şeklinde konuştu.