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Siverek’te 14 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA ÇALINTI MOTOSİKLET OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi. Bu durumda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

JANDARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı “Resmi belgede sahtecilik” suçlarına karşı bir çalışma yürütmeye başladı. Jandarma ekipleri, 9 farklı mahallede denetim gerçekleştirerek, 11 şase numarası kazınmış plakasız ile 3 çalıntı motosiklet tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, ekipler 14 şüpheli hakkında adli işlem uyguladı. Ayrıca, ele geçirilen çalıntı motosikletler sahiplerine teslim ediliyor.

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