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Siverek’te 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olayın Meydana Geldiği Yer

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, Siverek’in Abdalağa Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 2 yaşındaki M.K., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

Ağır Yaralanma ve Hastaneye Sevk

Düşme sonucu ağır yaralanan M.K., olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun durumu kritik olduğundan, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa’ya sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük çocuk hayatını kaybetti.

Aile ve Mahalleli Üzüntüsü

M.K.’nin vefatı, ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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