Siverek’te 35 Kök Kenevir Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA KENEVİR OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 35 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı’nın denetiminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir çalışma yapıyor.

ŞÜPHELİ İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgi alıyor. Belirlenen adres üzerinde yapılan operasyonda, evin içi ve eklentilerinde aramalar yaparak 35 kök kenevir bitkisini ele geçiriyor. Ele geçirilen kenevir bitkileri ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılıyor.