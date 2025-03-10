Haberler

Siverek’te Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA’DA KAZA SONUCU BİR CAN KAYBI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde, Kalfalar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Abdulkadir Suncak (30) yönetimindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada sürücü Abdulkadir Suncak ile yolcular Fatime Suncak (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ağır yaralı olan Fatime Suncak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı. Bu olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunda yeniden bir değerlendirme gerektiren bir durum oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Suriye’de PKK/YPG ve Devlet Anlaştı

Suriye Devlet Başkanlığı, PKK/YPG kontrolündeki kurumların devriyle ilgili bir anlaşmaya vardıklarını, Kürt toplumunun devletin bir parçası olarak tanındığını ve ateşkes ilan edildiğini açıkladı.
Haberler

Afyonkarahisar’da Kavga: 6 Yaralı

Sandıklı ilçesinde bir el şakası sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ü.C. tarafından tüfekle vurulan İ.D. ile birlikte beş kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.