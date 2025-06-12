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Siverek’te Araç Kontrolden Çıktı, Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkıp takla attı. Bu olayda 2’si bebek 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu bildiriliyor. Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, F.K. (62) yönetimindeki hafif ticari aracın plakası henüz öğrenilemedi. Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada sürücü F.K. ile birlikte araçta bulunan F.K. (28), R.K. (1) ve yeni doğan bir bebek yaralandı.

Olay yerinde acil durum ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı.

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