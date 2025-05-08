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Siverek’te Bebek Balkondan Düştü

İKİNCİ KATTAN DÜŞEN BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, balkondan düşen 1 yaşındaki bir bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor. Olay, Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi ve Zengin ailesine ait olan 1 yaşındaki Hevin Zengin’in birinci kattaki evlerinin balkonundan düştüğü öğrenildi.

Olayı fark eden aile üyeleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen, talihsiz bebek kurtarılamadı. Bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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