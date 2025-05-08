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Siverek’te Bebek Balkondan Düştü

1 YAŞINDAKİ BEBEK BALKONDAN DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumu fark eden aile bireyleri, hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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