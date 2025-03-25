Siverek’te Bir Otomobil Alev Alev Yandı

OTOMOBİL YANGINI SİVEREK’TE MEYDANA GELDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı. Olay, geç saatlerde Bucak Köyü Karabıyık yolu üzerinde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE KADAR MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay bölgesine yönlendirildi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeninin ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.