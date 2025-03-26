Siverek’te Çocuklara Ücretsiz Bayram Tıraşı

HAYIRSEVERLERDEN ÜCRETSİZ BAYRAM TIRAŞI ETKİNLİĞİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin desteğiyle, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz bayram tıraşı etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında birçok çocuk berberlere götürülerek bayram öncesi tıraş edildi ve onlara bayram harçlığı verildi.

YARDIM ÇALIŞMALARI YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Etkinlikte söz alan hayırsever Mevlüt Bayraktar, Ramazan ayı boyunca yetim, öksüz, dul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim gibi çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi. Bayraktar, “Sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek bu konudaki kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, “Belki de hayatlarında ilk kez berbere gelen çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk ve onlarla bu sevinci paylaştık. Bu anlamlı etkinliğe destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum. İyilikler paylaşıldıkça güzelleşir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BÜYÜK

Hayırsever Fatma Akkurla, etkinlik hakkında “Ramazan ayı boyunca yetim ve öksüz çocuklarımız için çeşitli yardımlar gerçekleştirdik. Bayrama sayılı günler kala onları berbere getirerek bayram tıraşı yaptık. Destek veren hayırseverlere ve tıraşları yapan berber Sezer bey ile diğer tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Çocuklar ise ilk kez berbere gelmenin ve bayram tıraşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.