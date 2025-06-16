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Siverek’te Düşen Tekerlekler Çalındı

SİVEREK’TE TEKERLEK HIRSIZLIĞI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hareket halindeki bir kamyonetten yola düşen tekerlekler, yoldan geçen iki kişi tarafından hızlı bir şekilde çalındı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Siverek Celaleddin-i Rumi Bulvarı’nda seyir eden bir pikaptan iki adet tekerlek yolun ortasına düştü. O sırada yoldan geçen bir ticari araçta bulunan iki kişi, aracı hemen yol kenarına çekerek düşen tekerlekleri alıp araçlarına yükledi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kişinin düşen tekerlekleri çalarak kaçtığı görülüyor.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ DURUMU ANLATIYOR

Tekerlekleri düşüren pikap sürücüsü, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek tekerleklerinin çalındığını tespit etti. Sürücü, “Tekerleklerimi düşürdükten 2 dakika sonra geri döndüm ve tekerleklerim yoktu. Kameralardan incelediğimde, iki kişinin tekerleklerimi alıp bir araca koyduklarını gördüm. Mağdurum, tekerleklerimi getirmelerini rica ediyorum” diyerek durumu yetkililere bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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