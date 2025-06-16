Siverek’te Elektrik Trafosundan Yangın Çıktı

ELEKTRİK TRAFOSU YANGINI BUĞDAY ARAZİSİNE ZARAR VERDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir elektrik trafosundan kaynaklanan yangın, yaklaşık 50 dönüm buğday ekili araziyi kül etti. Yangın, Siverek ilçesindeki NATO Mezarlığı yakınında meydana geldi. İddialara göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, çevredeki buğday tarlasına sıçradı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılarak geniş bir alana yayıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, alevlere müdahale etmek için kendi imkanlarıyla harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir çaba göstererek yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili arazi büyük zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.