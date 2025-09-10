Haberler

Siverek’te Eniştesini Vurarak Öldürdü

ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE KATLETME

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda eniştesi Mehmet Buğdaycı’yı vurup öldüren zanlı M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, bir süre önce aralarında husumet bulunan eniştesi Buğdaycı’yı ablası ve yeğenlerinin yanında silahla vurmayı başaran zanlı, Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yakalandı.

ÖNCEKİ SUÇLARIYLA DA GÜNDEMDEYDİ

Zanlı M.B.’nin, geçmişte ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan dolayı 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bilgisi de ortaya çıktı. M.B., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatrosu İle Eğleniyor

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yeni sezona 'Kurşun Askerin Utancı' adlı çocuk oyunu ile başladı. Yönetmen Serpil Başak’ın önderliğindeki oyun, büyük beğeni topluyor.
Haberler

Eskişehir’de Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltında

Eskişehir'de bir adamın eşine sokakta defalarca yumruk atması ve geçmişte şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Kadın muhtar, bu duruma karşı çıkarken şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.