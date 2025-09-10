Siverek’te Eniştesini Vurarak Öldürdü

ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE KATLETME
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda eniştesi Mehmet Buğdaycı’yı vurup öldüren zanlı M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, bir süre önce aralarında husumet bulunan eniştesi Buğdaycı’yı ablası ve yeğenlerinin yanında silahla vurmayı başaran zanlı, Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yakalandı.
ÖNCEKİ SUÇLARIYLA DA GÜNDEMDEYDİ
Zanlı M.B.’nin, geçmişte ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan dolayı 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bilgisi de ortaya çıktı. M.B., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.