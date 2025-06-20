Siverek’te Güvenlik Uygulamaları Gerçekleşti

VALİ ŞILDAK HUZUR UYGULAMASINA KATILDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde yürütülen asayiş ve trafik uygulamasına katılarak güvenlik güçlerine destek oldu ve vatandaşlarla sohbet etti. Günün ilerleyen saatlerinde Siverek’e ulaşan Vali Şıldak, ziyaretine İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden başladı. Burada emniyet personeline hitap eden Vali Şıldak, başarılı çalışmaları dolayısıyla tüm görevlilere teşekkür etti ve başarı diledi.

UYUMLU ÇALIŞMA KAPSAMINDA DETAYLAR

Ziyaret sonrasında, kentin çeşitli bölgelerinde 400 polisle gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulama noktalarını gezdi. Uygulama hakkında bilgi veren Vali Şıldak, vatandaşlarla birebir sohbet ederek uygulamanın detaylarını aktardı. Uygulamanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde Siverek ilçe merkezimizde geniş kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştiriyoruz. Asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere suç ve suç unsurlarına karşı kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 400’e yakın polisimizin görev aldığı bu uygulama, kamuya açık alanlarda ve kenar mahallelerde güvenliği tesis etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL GÜVENLİK AMAÇLANIYOR

Vali Şıldak, Siverek’te son günlerde yaşanan asayiş olaylarında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini belirtti. Bu olumlu trendin devam etmesi için tüm ekiplerle kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, hem emniyet hem de jandarma birimlerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güven içinde sürdürebilmeleri için sahada görünür olmayı ve caydırıcılığı önemsiyoruz. Tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.