Siverek’te “Huzur-63” Uygulaması Yapıldı

UYGULAMA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 400 polisin katılımıyla “Huzur-63” uygulaması gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, 50 ekipten oluşan 400 personel, 23 farklı noktada bu uygulamayı gerçekleştirdi.

VALİ ŞILDAK’IN GÜÇLÜ MESAJI

Mustafa Remzi Bucak Bulvarı’nda uygulama noktasını ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, polisle ve vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 400 personelimizin katılımıyla ilden yapılan takviye ile birlikte Siverek ilçe merkezinde güzel bir faaliyet yürütülüyor. Biz de İl Emniyet Müdürümüz ve Siverek Kaymakam Vekilimizle birlikte ekiplerimize görevlerinde başarılar diledik” dedi. Çalışmalarla ilgili bilgiler aldıklarını belirten Şıldak, “Bildiğiniz gibi, ilimizin her noktasında bütün ilçelerimizde ve il merkezimizde asayiş ve emniyetin huzurunun sağlanması konusunda bütün birimlerimizle son derece hassas titiz çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşımızın esenliği için sokakta rahatça günlük hayatını sürdürebilmesi için bütün suç unsurlarına karşı güçlü bir mücadele var” şeklinde konuştu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu uygulama sırasında 2 ruhsatsız silah ve 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanması adına önemli bir adım oldu.