Siverek’te İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı. Kadri A. (32) yönetimindeki 63 TF 172 plakalı araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 22’nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) idaresindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı olan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.