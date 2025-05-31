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Siverek’te İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı. Kadri A. (32) yönetimindeki 63 TF 172 plakalı araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 22’nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) idaresindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı olan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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