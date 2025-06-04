Siverek’te İki Otomobil Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Hasan Başıbaş’ın (21) kullandığı 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun’un (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu üzerindeki Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonucunda sürücüler ve otomobillerdeki toplam 6 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızlıca Siverek Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.