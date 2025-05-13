Siverek’te İki Servis Kazası Oldu

İKİ SERVİS MİNİBÜSÜN ÇARPADIĞI KAZADA YARALILAR VAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki farklı servis minibüsü çarpıştı ve bu kazada 28 kişi yaralandı. M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis aracı, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7’nci kilometresinde yola çıkan bir hayvana çarpmamak amacıyla ani fren yaptı. Bu esnada aynı güzergahta ilerleyen B.C. yönetimindeki 63 S 6325 plakalı minibüs, önündeki araca çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazadan etkilenen 28 yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine taşındı. Yaralıların, bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında öğretmen olarak görev yaptığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.