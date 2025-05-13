Siverek’te İki Servis Minibüsü Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7’nci kilometresinde gerçekleşti. B.C. yönetimindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen M.S.’nin kullandığı 63 N 3657 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazanın ardından 28 kişi yaralandı.

Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücüler hızlı bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan öğretmenlerin, bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı mahallelerindeki okullarında görev yaptıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ediyor. Kazanın nedenine dair her türlü bilgi ve bulgu toplanıyor. Yaralıların iyileşmesi ve kaza ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.