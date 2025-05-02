Siverek’te, İsrail’in Saldırıları Kınandı

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar geniş bir protesto ile kınandı. Sulu Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’e karşı tepkilerini dile getirdi. HÜDA PAR Siverek Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Baylan, grup adına yaptığı basın açıklamasında, “İsrail’in Gazze’deki katliamına sessiz kalmanın mümkün olmadığını” söyledi.

GAZZE’DEKİ ŞİDDET VAHŞET OLARAK TANIMLANDI

Baylan, Gazze’de yaşanan olayların artık ne bir çatışma ne de bir savaşla tanımlanamayacağını belirtti. “Bu bir vahşettir, bu sistematik ve planlı bir şekilde yürütülen etnik bir temizliktir” diyen Baylan, sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların hedef alındığı bu saldırıların uluslararası kamuoyunun gözleri önünde açıkça bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Baylan, İsrail’in devlet politikası haline gelen saldırganlığının sadece silahlı güçlerle değil, aynı zamanda elektriği kesmek, hastaneleri bombalamak ve gıda ile suya erişimi engellemek suretiyle topyekun bir yıkım yürütüldüğünü dile getirdi. Bu durumun uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu olduğunu ifade eden Baylan, ahlaki ve insani değerler açısından “tam anlamıyla bir felaket” olduğunu belirtti. “Gazze’de insanlık, bombaların gölgesinde her gün bir kez daha ölüyor,” şeklinde konuştu.